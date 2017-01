POL-PDLD: Nötigung im Straßenverkehr

Knittelsheim (ots) - In der Knittelsheimer Hauptstraße (30er-Begrenzung) kam es am Mittwoch, gegen 17:45 Uhr, zur Nötigung eines 58-jährigen PKW-Fahrers und dessen 57-jähriger Beifahrerin. Der Fahrer eines PKW mit Landauer Kennzeichen fuhr so dicht auf, dass sein Kennzeichen im Rückspiegel nicht mehr zu erkennen war. Das Drängeln wiederholte sich dann noch mehrfach auf der Landstraße 509 bis kurz vor Bellheim. Dort überholte der Drängler dann das Auto des Paares, welches nun das Kennzeichen ablesen konnte und bei der Polizei eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr erstattete. Zeugen des verkehrswidrigen Verhaltens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell