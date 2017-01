POL-PDLD: Verdacht auf gewerbsmäßigen Ladendiebstahl

Edenkoben (ots) - Am 03.01.2017, gegen 17:30 Uhr, wurde ein PKW Peugeot 307 aus dem Raum Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle in Höhe des Bella Vitalis in Edenkoben unterzogen. Im Fahrzeug befanden sich eine 30jährige und zwei 36 bzw. 29jährige Männer. Eine Überprüfung ergab, dass sie bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, insbesondere wegen Eigentumsdelikten. Sie haben alle drei keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. So besteht auch eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Offenbach wegen Diebstahls gegen den 29jährigen. Im Pkw konnten insgesamt 136 Päckchen Kaffee verschiedener Sorten im geschätzten Gesamtwert von ca. 700,-EUR festgestellt werden. Einen Eigentumsnachweis, wie z.B. eine Quittung, konnten die drei nicht vorweisen. So wurden die Kaffeepäckchen sichergestellt, da von gewerbsmäßigem Ladendiebstahl ausgegangen werden muss. Die 30jährige war zuletzt im November 2016 wegen Diebstahls von u.a. mehreren Pfund Kaffee aufgefallen. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Beschuldigten, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell