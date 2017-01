POL-PDLD: Drückerkolonne

Rhodt unter Rietburg (ots) - Am Vormittag des 03.01.2017 lief ein 54jähriger durch die Theresienstraße in Rhodt und klingelte an den Häusern, um überteuerte Haushaltswaren an den Mann zu bringen. Als er von einem Anwesen weggeschickt wurde, beleidigte er den 18jährigen Sohn der dort wohnenden Familie als "Drecksack". Die Örtlichkeit wurde durch eine Polizeistreife aufgesucht und bei Erblicken des Funkstreifenwagens rannte der 54jährige in eine Seitengasse, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er festgehalten und kontrolliert werden. Er konnte keine Reisegewerbekarte vorzeigen. Ihm wurde ein Platzverweis für das Ortsgebiet Rhodt erteilt und verboten weiterhin von Haus zu Haus zu gehen und seine Sachen zu verkaufen. Ca. 30min später wurde erneut gemeldet, dass der 54jährige in Rhodt von Haus zu Haus geht und versucht seine Waren an den Mann zu bringen. In der Neugasse konnte er erneut angetroffen werden und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Neben einer Strafanzeige wegen Beleidung wurden noch zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 54jährigen eingeleitet. Zum einen gab er eine falsche Meldeadresse an und zum anderen ist er nicht im Besitz einer gültigen Reisegewerbekarte. Die Polizei bittet alle Bürger ähnliche Vorfälle und ungewöhnliche Beobachtungen immer der nächsten Polizeiinspektion mitzuteilen.

