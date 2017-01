POL-PDLD: Geklärte Unfallflucht

Albersweiler (ots) - Am 02.01.17, um 14.00 Uhr, streifte ein Lieferwagen bei der Vorbeifahrt einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt direkt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Eine hinter ihm fahrende 47-jährige reagierte prompt und fotografierte bei nächster Gelegenheit sein Kennzeichen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Gegen ihn wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell