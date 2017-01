POL-PDLD: Gast bedroht Gastwirt nach Streit mit Messer

Edenkoben (ots) - In der Silvesternacht wurde gegen 23 Uhr zunächst ein 36-jähriger Gast nach einem Streit durch den Wirt einer Gaststätte in der Edenkobener Innenstadt verwiesen. Kurz vor Mitternacht erschien der Gast erneut in der Gaststätte und bedrohte den Gastwirt mit einem ca. 20 cm langen Küchenmesser. Zu einem Angriff o.ä. mit dem Messer sei es nach Angaben der Beteiligten und Zeugen nicht gekommen. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte konnte durch die eingesetzten Beamten vor der Gaststätte angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Das Messer wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

