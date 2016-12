POL-PDLD: Scheibe nicht freigekratzt, Unfall verursacht

Edenkoben (ots) - Eine 54-jährige PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Edenkoben befuhr am 30.12.2016 gegen 09:45 Uhr die Weinstraße in Edenkoben von der Radeburger Straße aus kommend. Aufgrund der frostigen Temperaturen war die Frontscheibe vereist und die Sicht der Fahrzeugführerin eingeschränkt. Hierdurch übersah die Fahrzeugführerin einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW und fuhr ungebremst auf diesen auf. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt 5000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell