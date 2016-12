POL-PDLD: Unfall verursacht und geflüchtet

Lingenfeld (ots) - 1500 EUR Sachschaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht in der Haydnstraße in Lingenfeld. Ein bis dato unbekannter Autofahrer hatte beim Wenden in der Sackgasse eine Grundstücksmauer beschädigt und hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Auf Grund des Schadensbildes dürfte der "Flüchtige" den Anstoß bemerkt haben. Hinweise zu dem Verursacher liegen bis dato keine vor.

