POL-PDLD: Auto durch Böller beschädigt

Germersheim (ots) - Am Mittwochmittag in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr wurde ein grauer Mercedes, welcher in der Theobaldstraße in Germersheim geparkt war durch einen Knallkörper beschädigt. Bei dem Schaden handelt es sich um einen Riss in der Windschutzscheibe. Der Sachschaden wird auf zirka 1000 EUR beziffert. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 bzw. per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell