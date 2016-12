POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Germersheim (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr ereigneten sich auf der Bundesstraße 9 in Höhe Germersheim-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und zirka 5000 EUR Sachschaden. Ein 20 jähriger Autofahrer war auf Grund von Straßenglätte in Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gerutscht. Anschließend kam er auf der Überholspur zum Stehen. Da sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, konnte er lediglich die Warnblinkanlage einschalten. Ein nachfolgendes Auto erkannte die Situation, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einer Kollision mit dem verunfallten Fahrzeug kam. Die Fahrerin des nachfolgenden Fahrzeuges wurde hierbei leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei Kandel übernahm die Absicherung sowie die Reinigung der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell