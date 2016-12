POL-PDLD: Rabiater Einbruch in Wohnhaus

Siebeldingen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 27.12.2016, 12.00 Uhr bis zum Folgetag, 09.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude der Untermühle am südlichen Ortsrand von Siebeldingen ein und gelangten so in die Innenräume. Zunächst konnte das Fenster aufgrund stabiler Bauweise den ersten Hebelversuchen des Täters widerstehen. Der Täter konnte aber dieses Hindernis nach Vorfinden einer Fahrzeugbatterie überwinden, indem er diese gegen die Fensterscheibe schlug. In der Wohnung wurden mehrere Behältnisse durchsucht. Bislang ist der genaue Diebstahlschaden nicht bekannt, zumal die Hausbewohner nicht anwesend waren. Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Landau, Tel. 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell