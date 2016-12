POL-PDLD: Gartenhaus aufgebrochen

Kandel (ots) - Im Zeitraum von Samstag, dem 17.12.2016, 11.30 Uhr, bis Samstag, dem 24.12.2016, 14.00 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster eines Gartenhauses am Hubhofweg, entlang des so genannten Floßgrabens, ein und gelangten so ins Innere. Entwendet wurde allem Anschein nach nichts, allerdings wurde das Gartenhaus so verwüstet, dass hoher Sachschaden entstand.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271/9221-0, oder per Mail an piwoerth.presse@polizei.rlp.de erbeten.

