POL-PDLD: Sachbeschädigung am Weinlehrpfad

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Dienstag nach Weihnachten wurde bei der PI Bad Bergzabern beanzeigt, dass vermutlich über die Feiertage eine Glasscheibe am Toilettenhäuschen am Winzerausschank auf dem Sonnenberg eingeworfen oder eingeschlagen wurde. Hinweise auf den Täter liegen derzeit noch nicht vor. Anscheinend hatte über die Festtage an der Anlage am Weinlehrpfad oberhalb von Schweigen eine Feier stattgefunden. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell