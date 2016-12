POL-PDLD: Zwei gestohlene Fahrräder wieder gefunden

Landau (ots) - 26. Dezember 2016, 1.30 Uhr Montagnacht wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in die Trappengasse gerufen. Der Lärm wurde durch überlaute Musik bei geöffneten Fenstern aus einer Wohnung eines 37 jährigen Landauers verursacht. Nachdem die Nachtruhe wieder hergestellt war, entdeckten die Polizeibeamten im Hof des Anwesens zwei neuwertige Fahrräder. Eine Überprüfung der Rahmennummern ergab, dass beide Fahrräder durch Diebstähle am 28.11. und 10.12. gestohlen wurden. Beide Fahrräder haben einen Wert von über 3.000 Euro. Die Fahrräder wurden sichergestellt mit dem Grund sie den rechtmäßigen Eigentümern auszuhändigen. Der Mieter der Wohnung gab an, dass er nicht wisse, wie die Fahrräder in den Innenhof kamen.

