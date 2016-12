POL-PDLD: Wenn Zwei sich streiten freut sich die Polizei

Landau (ots) - 26. Dezember 2016, 22 Uhr Am Montagabend stritt sich ein Ehepaar lautstark auf dem Nach-Hause-Weg. Die Lautstärke war so heftig, dass ein Verkehrs-teilnehmer die Polizei informierte, weil er befürchtete, dass es zwischen den Eheleuten zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen könnte. Das Ehepaar wurde in der Annweilerstraße festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte bei dem Ehemann eine Feinwaage und ein Crusher aufgefunden werden. Es waren typische Gegenstände wie sie beim Handel und dem Konsum von Betäubungsmitteln Verwendung finden. Der Mann versuchte bei der Fahrt zur Dienststelle sein mitgeführtes Marihuana im Fußraum unter den Beifahrersitz zu schieben, was jedoch misslang. Auf der Dienststelle verlief ein Drogentest auf THC positiv. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes wurde eingeleitet.

