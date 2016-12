POL-PDLD: Advent, ein Christbaum brennt

Landau (ots) - Über die Rettungsleitstelle Landau wurde ein Wohnungsbrand in Landau , in der Xylanderstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war dieser durch die 36 jährige Eigentümerin und ihre Eltern schon gelöscht worden. Ursache waren Wunderkerzen die den Weihnachtsbaum in Brand setzten. Die Feuerwehr Landau musste die Wohnung durchlüften, die Bewohner wurden vorsorglich durch das DRK untersucht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell