POL-PDLD: Fahrschülerin auf die Pelle gerückt

Landau (ots) - 21. Dezember 2016, 15.10 Uhr Am Mittwoch fuhr eine Fahrschülerin in einem Fahrschulauto durch die Tempo-30-Zone der Waffenstraße. Die Fahrgeschwindigkeit war dem Ausbildungsstand der Frau angemessen. Plötzlich schloss ein Mercedes-Geländewagen sehr dicht auf. Der Fahrlehrer musste eingreifen, indem er kurzzeitig das Gaspedal betätigte um einen befürchteten Auffahrunfall zu vermeiden. Der Fahrer des Geländewagens blieb jedoch weiter dicht hinter dem Fahrschulwagen und schaltete sogar die Warnblinkanlage ein. Im Bereich des Obertorplatzes ließ der Fahrlehrer anhalten und stieg aus. Er sprach den "Drängler" an und fragte ob man unbedingt so dicht auffahren muss, weil jederzeit mit einem Fehler des Fahrschülers zu rechnen sei und es dann zum Unfall kommen kann. Der Mercedesfahrer, ein älterer Mann, sagte zunächst nichts, explodierte dann regelrecht, ballte die Fäuste und gestikulierte wild mit den Armen. Der Fahrerlehrer stieg in sein Fahrschulauto und fuhr weg um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen.

