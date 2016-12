POL-PDLD: Geschädigter LKW - Fahrer gesucht

Bellheim-Germersheim (ots) - Am Abend des 22.12.2016 zwischen 17.00 bis 17.30 Uhr war ein betrunkener Autofahrer mit seinem grauen Opel Zafira auf der B9 von Bellheim nach Germersheim unterwegs und hatte in Höhe der Auffahrt Bellheim Nord einen Fahrstreifenwechsel vorgenommen in Folge dessen ein LKW Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Lediglich auf Grund der guten Reaktion des LKW Fahrers konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Zu dem LKW sind keine näheren Hinweise bekannt. Möglicherweise wurden auch andere Autofahrer im besagten Streckenabschnitt von dem Opelfahrer gefährdet. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autofahrer absolut fahruntüchtig war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,87 Promille. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten. Zeugen des Vorfalls sowie der gesuchte Lastkraftwagenfahrer werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter der E-Mail-Adresse pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

