POL-PDLD: 8 jähriges Kind bei Polizei abgegeben

Landau (ots) - 20. Dezember 2016, 17 Uhr Ein achtjähriger Junge wurde von einer Landauer Bürgerin am Dienstagabend bei der Polizei abgegeben. Der Junge fiel der Frau auf, als er hilfesuchend am Straßenrand in der Innenstadt stand. Der Junge war zuvor von seiner Mutter in die Stadt gebracht worden um an einem Pfadfindertreffen teilzunehmen. Als die Mutter weggefahren war, stellte das Kind fest, dass das Treffen ausfiel. Die Polizei konnte helfen und schnell eine Verbindung mit der Familie herstellen. Der Vater des Jungen holte ihn auf der Dienststelle ab. Während der Zeit bei der Polizei hatte der Junge keine Berührungsängste und zeigte sich aufgeweckt und aufgeschlossen. Er zeigte reges Interesse am Beruf des Polizeibeamten und ließ sich die Polizeitechnik auf der Dienststelle umfassend erklären.

