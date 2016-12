POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der B 10 Höhe Landau

Landau (ots) - Pressemitteilung der Polizei Edenkoben vom 21.12.2016

Verkehrsunfall im Berufsverkehr auf der B 10 in Höhe Landau

Am 21.12.2016 ereignete sich um 07:45 ein Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 10 in Fahrtrichtung A 65. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem PKW auf das Stauende, das sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gebildet hatte. Eine verkehrsbedingt bremsende, 38- jährige Autofahrerin, welche am Stauende fuhr verletzte sich durch den Aufprall. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abgeholt werden. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Landau gefahren. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro. Es mussten aufgrund des regen Berufsverkehrs die wartenden Fahrzeuge an der Unfallstelle langsam vorbei geführt werden. Nach Auskunft des Unfallverursachers sei er kurz eingeschlafen und hat deshalb das Stauende nicht bemerkt. In vorliegender Angelegenheit wird im Rahmen der Unfallaufnahme ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher betrieben, was nach dem Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell