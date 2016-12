POL-PDLD: Spezialwerkzeug entwendet

Westheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde Spezialwerkzeug von der Ladefläche eines Transporters in Westheim entwendet. Der Transporter war an einer Baustelle im Bereich des Nachtigallenweges abgestellt und somit öffentlich zugänglich. Das Werkzeug war wiederum in einem auf der Ladefläche verschraubten Metallschrank gelagert. Der bis dato unbekannte Täter hatte das Schloss zum Schrank aufgebrochen und Werkzeug für Tankschutzarbeiten im Wert von zirka 6000 EUR entwendet.

