POL-PPWP: Unfallflucht: Weißer Pkw gesucht

Mehlbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht nach einem weißen Pkw, der am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Mehlbach und Katzweiler in einen Unfall verwickelt war.

Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Autos fuhr gegen 17:30 Uhr von Mehlbach kommend in Richtung Katzweiler. Ihm entgegen kam eine 28-Jährige mit ihrem Opel. In einer langgezogenen Kurve berührten sich beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Am Auto der 28-Jährigen entstand Sachschaden. Ohne Anzuhalten fuhr der weiße Pkw weiter, weshalb die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt und Zeugen sucht. Hinweise zu dem Unfallverursacher beziehungsweise dem weißen Pkw nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0631 369-2150 entgegen.

