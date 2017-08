POL-PPWP: Beleuchtung und Autoscheibe beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Vier Autos sind zwischen Montag und Dienstag im Stadtgebiet von Unbekannten angegangen worden. Die Täter schlugen unter anderem eine Autoscheibe ein.

In der Königstraße wurden in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Autos beschädigt. Unbekannte schlugen an zwei Wagen auf einem frei zugänglichen Firmengelände die Autoleuchten ein. Vor den Außenspiegeln und Rücklichtern eines weiteren in der Königstraße geparkten Peugeot machten die Vandalen ebenfalls nicht Halt.

Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, schlugen Unbekannte das Fenster der Beifahrerseite eines in der Hartmannstraße geparkten Autos ein. In dem Wagen lagen Lebensmittel, Wertgegenstände befanden sich nicht im Auto. Ohne Beute zu machen zogen die Unbekannten ab.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 0631 369-2250.

