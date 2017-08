POL-PPWP: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Krickenbach (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Montag in der Hauptstraße eine Autoscheibe an einem Opel Astra ein.

Wie der 82-jährige Fahrzeughalter der Polizei gegenüber angibt, war sein Fahrzeug am Sonntagabend gegen 23 Uhr noch schadensfrei. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr bemerkte er, dass die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen worden war.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell