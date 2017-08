POL-PPWP: Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde bei einem Verkehrsunfall ein geparktes Fahrzeug in der Trippstadter Straße beschädigt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bog der Unfallverursacher irgendwann zwischen 22 Uhr und 12 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Blücherstraße nach links in die Trippstadter Straße ab. Dabei streifte der Fahrer mit seinem Fahrzeug das Heck eines geparkten Wagens. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 0631 369-2250.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell