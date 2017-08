POL-PPWP: Zwei Pkw und zwei Grundstücksumfriedungen nach Verkehrsunfall beschädigt

Krickenbach/VG Kaiserslautern-Süd (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich im Bereich der Kreuzung Haupt-/Ring-/Talstraße ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Bilanz: Eine leichtverletzte Person; Totalschaden an beiden Pkw; erhebliche Beschädigungen an einem Jägerzaun und an einer Steinmauer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Ford die Ringstraße und bog nach links in die Hauptstraße, um der B270 zu folgen. Dabei kollidierte er mit einem VW Beetle einer 27-jährigen US-Amerikanerin, die die Hauptstraße gerade ortseinwärts fuhr. Infolge des Aufpralles schlug der Ford Kuga des 64-Jährigen in der Talstraße in einem Jägerzaun ein und der VW Beetle in eine Steinmauer in der Talstraße. Die Grundstücksumfriedungen als auch ein Verkehrsschild wurden hierbei beschädigt.

Die 27-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

