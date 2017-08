POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher scheiterten in der Nacht von Sonntag auf Montag bei dem Versuch in eine Gaststätte in der Münchstraße einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter die Haupteingangstür sowie eine seitliche Schiebetür der Gaststätte aufzuhebeln. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Montagmorgen 9:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369 2620, mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

