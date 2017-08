POL-PPWP: Fünf Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Fahrzeuge sind am Wochenende von unbekannten Tätern beschädigt worden. Betroffenen waren fünf Wagen, die alle in der Gärtnereistraße standen und zwischen Samstag und Sonntag an der Beifahrerseite zerkratzt wurden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 0631 - 369 2150.

