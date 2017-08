POL-PPWP: Ungewöhnlicher Besucher bei der Polizei

1 weiterer Medieninhalt

Passanten hatten den Vogel an Johanniskreuz gefunden und zur Polizei gebracht. Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Ungewöhnlichen Besuch bekamt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße am Samstagabend. Ein verletzter Raubvogel, der von zwei aufmerksamen Passanten am Johanniskreuz gefunden worden war, wurde den Beamten gegen 18 Uhr übergeben.

Außer, dass er flugunfähig war, schien es dem Vogel auf den ersten Blick ganz gut zu gehen. Mit wachen Augen inspizierte er die Räume des "Altstadtreviers".

Die Tierrettung wurde informiert und nahm den Vogel - bei dem es sich um einen Falken handeln dürfte - anschließend in ihre Obhut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell