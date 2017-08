POL-PPWP: Zeugen nach Überfall gesucht

Kaiserslautern (ots) - Von hinten niedergeschlagen wurde am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Am Heiligenhäuschen" ein 59-jähriger Mann. Offenbar hatten es die Täter ausschließlich auf Geld abgesehen. Nachdem sie bei ihrem Opfer keine Geldbörse fanden, ließen sie von dem Mann ab.

Wie der 59-Jährige der Polizei berichtete, war er gegen Morgen nach einem Gaststättenbesuch zu Fuß auf dem Heimweg, als er von den zwei Unbekannten überfallen wurde. Die Räuber hätten ihm von hinten einen Schlag verpasst, so dass er hinfiel. Als er am Boden lag, bemerkte er, dass er abgetastet wurde. Da er jedoch keinen Geldbeutel mit sich führte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten.

Bevor der Mann in der Lage war, den Notruf zu wählen, lag er erst noch einige Minuten auf dem Boden. Die dann eintreffende Polizeistreife verständigte sofort einen Rettungswagen, da das alkoholisierte Opfer eine Platzwunde am Kopf hatte, die versorgt werden musste.

Die Täter konnte der 59-Jährige kaum beschreiben. Er gab lediglich an, dass sie dunkle Haare hatten.

Zeugen, die gegen 5:15 Uhr etwas von der Tat mitbekommen oder verdächtige Personen in der Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 0631 - 369 2620.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell