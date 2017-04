POL-PPWP: Zwei parkende Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in der Walter-Gropius-Straße zwei parkende Autos beschädigt. Zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr wurden an einem Renault Megane und einem A-Klasse-Mercedes jeweils der Außenspiegel beschädigt. Bei dem Mercedes waren zudem beide Türen der Fahrerseite auf einer Länge von etwa 1,50 Meter zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell