POL-PPWP: Angst vor großem Hund

Kaiserslautern (ots) - Weil ein großer Hund am Donnerstagnachmittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt saß, traute sich eine Anwohnerin nicht aus ihrer Wohnung.

Die 67-Jährige verständigte die Polizei. Aus Angst vor dem Hund, traute sie sich nicht, ihre Wohnung zu verlassen. Eine Polizeistreife nahm sich der Sache an. Vor Ort trafen die Beamten den Hund an und stellten eine offene Wohnungstür fest. Offensichtlich war der Hund unbemerkt aus einer Nachbarwohnung entwischt. Die Polizisten führten den Hund nach Hause, wo ihn sein Herrchen in Empfang nahm.

