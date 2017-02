POL-PPWP: Sommerreifen und Fahrräder gestohlen

Katzweiler (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots) - Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag in der Bachstraße zugeschlagen und aus einem Garten Sommerreifen und Fahrräder entwendet.

Vier Sommerreifen im Wert von etwa 400 Euro und zwei Mountainbikes im Gesamtwert von 2.450 Euro stahlen Unbekannte aus einem Zelt in einem Garten in der Bachstraße. Die Langfinger schlugen in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 10:30 Uhr zu.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich der Bachstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Telefonnummer 0631/369-2150, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell