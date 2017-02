POL-PPWP: Seniorin fällt auf Betrüger rein

Kaiserslautern (ots) - Eine 88 Jahre alte Frau ist am Dienstag offensichtlich auf zwei Betrüger hereingefallen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Seniorin wurde am Dienstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr von zwei Männern in ihrer Wohnung aufgesucht, die angeblich den Auftrag hatten neue Programmierungen am Fernseher durchzuführen. Nach Abschluss der Arbeiten forderten sie von der Frau 69 Euro, die sie bezahlte. Bei den Betrügern handelte es sich nach Auskunft der 88-Jährigen "um zwei Männer mit südländischem Aussehen". Näher konnte sie sich nicht beschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell