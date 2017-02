POL-PPWP: Balkon abgerissen - 60.000 Euro Schaden

Balkon an Haus abgerissen Bild-Infos Download

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwochnachmittag in der Bergstraße ein Haus gestreift und einen Balkon abgerissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 60.000 Euro - verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Zeugin war gegen 14 Uhr durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die hinzugerufene Streife traf auf Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung, des Landesbetrieb Mobilität und der Feuerwehr sowie zahlreiche Schaulustige. Der massive Sandstein-Balkon war durch den Aufprall auf die Landesstraße 387 gestürzt. Das Ordnungsamt übernahm die Verkehrsregelung und Landesbetrieb Mobilität transportierte die Trümmerteile ab. Durch die anwesenden Zeugen ergaben sich keine Hinweise auf den Verursacher. Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass ein Lastwagen von der Bergstraße nach rechts in die Hauptstraße eingebogen ist und in dem engen Radius gegen den Balkon stieß. Nach Auskunft des Hausbesitzers ist an seinem Anwesen ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell