POL-PPWP: Erneut beim Ladendiebstahl aufgefallen

Kaiserslautern (ots) - Zum wiederholten Mal sind am zwei junge Männer am Montagmittag beim Diebstahl von Spirituosen aufgefallen - dieses Mal in einem Supermarkt in der Rosenhofstraße. Die beiden Langfinger - 18 und 22 Jahre alt - rissen sich gegen 12 Uhr Spirituosen im Wert von rund 30 Euro unter den Nagel und wurden von der Kameraüberwachung erfasst. Da die Männer in den vergangenen Tagen und Wochen bereits erheblich wegen Ladendiebstählen und ähnlichen Delikten aufgefallen sind, konnten sie zweifelsfrei identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

