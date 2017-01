POL-PPWP: Falscher Polizeibeamter am Telefon

Kaiserslautern (ots) - Eine 80-jährige Frau ist am Sonntagabend offensichtlich von einem falschen Polizisten angerufen worden, wie am Montag bekannt wurde. Die Seniorin teilte mit, dass sie gegen 18.30 Uhr bei dem Telefongespräch von einem unbekannten Mann ausgefragt wurde. Er habe sich als Polizeibeamter ausgegeben und sie nach ihren Lebensumständen gefragt. Als die 80-Jährige bemerkte, dass es sich um einen fingierten Anruf handelte, beendete sie das Telefonat. Am Montag meldete sie den Vorfall bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell