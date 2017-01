POL-PPWP: Fahrerflucht - Zeuge macht Foto

Kaiserslautern (ots) - Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen BMW-Fahrer, der am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters einen Unfall verursacht haben soll und von einem Zeugen fotografiert wurde. Der Mann hatte gegen 15 Uhr den blauen BMW beobachtet, der beim Einparken in eine Parklücke gegen einen Ford Focus gestoßen sein soll. Anschließend habe der mutmaßliche Unfallverursacher kurz angehalten, den Schaden begutachtet und sei dann weitergefahren. Von dem wegfahrenden BMW fertigte der Zeuge ein Foto. Der Wagen ist auf einen 25-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet zugelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell