POL-PPWP: Fahrerflucht - aufmerksame Zeugin merkt sich Nummernschild

Kaiserslautern (ots) - Dank einer aufmerksamen Zeugin dürfte das verursachende Fahrzeug eines Unfalls mit anschließender Fahrerflucht am Sonntagnachmittag in der Mannheimer Straße feststehen. Gegen 13.30 Uhr parkte eine ältere Dame mit ihrem Wagen rückwärts aus und stieß dabei gegen einen gegenüber geparkten Wagen. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings beobachtete eine Zeugin den Vorfall und merkte sich das Nummernschild. Das Auto ist auf einen Mann aus dem Stadtgebiet zugelassen - die Ermittlungen in Bezug auf die Unfallverursacherin dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell