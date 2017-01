POL-PPWP: Dieseldiebe lassen Kanister zurück

Enkenbach-Alsenborn/Kreis Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am späten Sonntagabend an der Landesstraße 395 mehrere mit Dieselkraftstoff gefüllte Kanister zurückgelassen. Gegen 23.45 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass an der L 395 auf dem Radweg mehrere blaue Fässer lagen - gegenüber der dortigen Baustelle. Die hinzu gerufene Streife fand vier mit Dieselkraftstoff gefüllte 50-Liter-Kanister. Zudem stellten die Beamten fest, an einem der Raupenbagger der Tankdeckel geöffnet und der Kraftstoff mit einem zurückgelassenen schwarzen Gummischlauch abgepumpt wurde. Die Kanister wurden sichergestellt. Warum sie zurückgelassen wurden, ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

