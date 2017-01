POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Samstagmorgen stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen alkoholisierten Autofahrer fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-jährigen Mann aus Kaiserslautern ergab 1,06 Promille. Die 21-jährige Beifahrerin war sogar so stark alkoholisiert, dass sie nicht ansprechbar war und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell