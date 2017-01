POL-PPWP: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Samstagmorgen gerieten in der Martin-Luther-Straße ein 23-jähriger Mann und dessen Begleiter mit mehreren Personen in Streit. Die Altstadtstreife der Polizei schlichtete die Streitigkeiten und ermahnte den aggressiven Mann aus dem Donnersbergkreis. Dieser war offensichtlich unbeeindruckt und fiel kurze Zeit später wiederum bei einem Streit auf. Dem alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten und versuchte einen PKW zu beschädigen. Der Mann musste zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Er widersetzte sich gegen die Festnahme. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell