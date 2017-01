POL-PPWP: Kaiserslautern: Haftbefehle vollstreckt

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Haftbefehle wurden am Donnerstag von einer Dienstgruppe der Polizeiinspektion 1 vollstreckt. Mehrere Beschuldigte bezahlten die ausstehende Geldstrafe und konnten so eine Verhaftung verhindern. Zwei Männer wurden allerdings noch am selben Tag ins nächste Gefängnis gebracht, wo sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

In einem Fall ließ der per Haftbefehl gesuchte 33-Jährige die Beamten vor der Tür stehen und reagierte weder auf Klingeln noch auf Klopfen, obwohl er durch das Fenster gesehen werden konnte. Erst als angedroht wurde, die Tür zwangsweise zu öffnen, ließ der Mann die Beamten herein. Weil der 33-Jährige die vierstellige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er für die nächsten 148 Tage hinter Gitter gebracht.

Ebenfalls im Gefängnis landete ein 48-Jähriger aus dem Stadtgebiet, mit dem es die Polizei schon häufig zu tun hatte. Weil der Mann in der Vergangenheit bei der Vollstreckung von Haftbefehlen schon versucht hatte zu flüchten, wurde seine Wohnung umstellt. Er ließ sich ohne Weiteres festnehmen und wird die nächsten Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell