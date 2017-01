POL-PPWP: Zwei Totalschäden nach Frontalcrash

Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 382 bei Otterberg Bild-Infos Download

Otterberg/Kreis Kaiserslautern (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 382 sind am Donnerstagmorgen die beiden beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden - die Fahrer erlitten zum Glück nur leichte Verletzungen. Die L 382 war nach dem Unfall für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Gegen 9.45 Uhr war ein 48-jähriger Golf-Fahrer in Richtung Baalborn unterwegs und setzte auf einer Geraden zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagens an. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 55 Jahre alten Mannes aus dem Donnerbergkreis. Durch den anschließenden Zusammenstoß schleuderte sein Auto in einen Acker. Der VW des aus dem Landkreis Kusel stammenden mutmaßlichen Unfallverursachers blieb auf der Straße stehen. Die zwei Männer wurden vorsorglich vom hinzu gerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht - ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell