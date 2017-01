POL-PPWP: Kleinkind versehentlich im Auto eingeschlossen

Kaiserslautern (ots) - Hilfesuchend hat sich eine 35-jährige Mutter am Dienstagnachmittag an die Polizei gewandt, weil sie ihre zweijährige Tochter versehentlich im Auto eingeschlossen hatte. Die Frau rief gegen 15 Uhr an und teilte mit, dass ihr Wagen auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Zollamtstraße steht und sie sich ausgesperrt hatte. Ihre zwei Jahre alte Tochter saß dagegen noch im Fahrzeug. Die hinzu gerufene Streife stellte fest, dass es sich um einen älteres Baujahr handelt und verständigte einen Abschleppdienst, der das Fahrzeug öffnete, ohne einen Schaden zu verursachen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell