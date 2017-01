POL-PPWP: Einbrecher kommen über Balkon

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Donnersbergstraße eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr. Zunächst versuchten sie offensichtlich, die Haustür gewaltsam zu öffnen, was ihnen allerdings nicht gelang. Anschließend verschafften sie sich über den Balkon an der Gebäuderückseite Zugang, nachdem sie eine Tür gewaltsam geöffnet hatten. Im Erd- und Obergeschoss durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und Kommoden. Nach den ersten Feststellungen nahmen sie zumindest ein Paar Eheringe aus dem Jahr 1944 mit Gravur mit. Ob weitere Gegenstände fehlen, ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell