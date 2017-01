POL-PPWP: Tiefgefrorenen Raubvogel entdeckt

Der sichergestellte Raubvogel Bild-Infos Download

Donnersbergkreis (ots) - Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 26-jährigen Mannes in der Verbandsgemeinde Winnweiler sind Drogenfahnder der Kriminalpolizei am Dienstag auf einen tiefgefrorenen Raubvogel gestoßen. Die Ermittler durchsuchten am Vormittag die Räume des wegen Drogendelikten in Erscheinung getretenen Mannes. Dabei fanden sie den Vogel in der Gefriertruhe - dem ersten Anschein nach dürfte es sich um einen Falken handeln - und stellten ihn zunächst sicher. Warum und wie der Vogel getötet wurde, ist unklar. Hinweise auf einen Abschuss mit einer Waffe ergaben sich nicht. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt wurde der Vogel der Verwertung zugeführt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei.

