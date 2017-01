POL-PPWP: Defekter Lastwagen sorgt für Behinderungen

Kaiserslautern (ots) - Für Behinderungen im Berufsverkehr hat am Montagmorgen ein liegengebliebener Lastwagen in der Zollamtstraße gesorgt. An dem Müllwagen war gegen 8.15 Uhr offensichtlich die Kardanwelle gebrochen. Aufgrund des technischen Defekts blieb der Lastwagen kurz vorm Elf-Freunde-Kreisel liegen und verursachte einen längeren Rückstau. Eine Streife übernahm bis zum Abschleppen des defekten Lkw die Verkehrsregelung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell