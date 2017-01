POL-PPWP: Eisfläche trotz Warnung nicht verlassen

Kaiserslautern (ots) - Ein ernstes Gespräch mit drei Jugendlichen hat eine Streife am Montagnachmittag am Schwanenweiher in der Donnersbergstraße geführt. Mehrere Besucher des Parks hatten gegen 15 Uhr die Jungs gemeldet, die sich auf der tauenden Eisfläche des Weihers aufhielten und diese trotz Warnung nicht verlassen wollten. Die hinzu gerufenen Beamten trafen auf drei 12-Jährige, die zwischenzeitlich das Eis verlassen hatten. Da sie sich zunächst eher uneinsichtig zeigten, mussten sie bei einem ernsten Gespräch auf die Gefahren aufmerksam gemacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell