POL-PPWP: Nach Wasserrohrbruch - Wasser läuft aus den Fenstern

Kaiserslautern (ots) - Eine Streife war am Sonntagnachmittag in Adrian-Pletsch-Straße im Einsatz, weil dort ein Wohnhaus nach einem mutmaßlichen Wasserrohrbruch geöffnet werden musste. Gegen 16.15 Uhr hatten Zeugen gemeldet, dass an dem Haus Wasser aus den Fenstern lief. Nach einem Kontakt mit dem Hausbesitzer, der sich derzeit im Ausland befindet, konnte eine Schlüsselberechtigte ausfindig gemacht werden, die das Anwesen öffnete. Anschließend stellten die Beamten fest, dass das komplette Haus unter Wasser stand, nachdem im Obergeschoss eine Kaltwasserleitung geplatzt war. Die Helfer der Feuerwehr pumpten das Wasser ab.

