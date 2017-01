POL-PPWP: Beim Zurücksetzen gegen Fahrrad gestoßen

Kaiserslautern (ots) - Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am späten Sonntagabend in der Fischerstraße ereignet, als ein 69-jähriger Autofahrer an einer Ampel zurücksetzte und gegen ein hinter ihm stehenden Fahrrad stieß. Der aus dem Landkreis stammende Mann bemerkte an der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe der Kanalstraße, dass er über die Haltelinie gefahren war und zu weit vorne stand. Durch den anschließenden Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren stürzte der 27-jährige Radler und erlitt Verletzungen am Fuß. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt kurz an und hinterließ seine Personalien. Anschließend setzte er seinen ursprünglichen Weg ins Krankenhaus wegen gesundheitlicher Probleme fort. Eine vorbeifahrende Streife wurde auf den verletzten Radler aufmerksam - eine medizinische Behandlung lehnte er allerdings ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell